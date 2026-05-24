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Las cifras de Griezmann: 501 partidos, 212 goles, 101 asistencias, 5 finales y 3 títulos

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Madrid, 24 may (EFE).- Las cifras de Antoine Griezmann en sus 10 temporadas en el Atlético de Madrid, tras su despedida del club con una derrota por 5-1 ante el Villarreal.

564 partidos disputados en LaLiga EA Sports. Es el extranjero con más encuentros jugados en esta competición desde el estreno del torneo en 1928-29 y el cuarto incluidos los españoles, solo superado por los 622 de Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez y los 609 de Raúl García, que fue compañero suyo en el Atlético de Madrid. Nunca ha ganado el campeonato. Ni con el conjunto rojiblanco ni con la Real Sociedad ni con el Barcelona, los tres clubes en los que jugó antes de irse al Orlando City.

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501 partidos oficiales con el Atlético de Madrid convierten a Griezmann en el cuarto jugador con más encuentros de los 123 años de historia del club, solo superado por Koke Resurrección (740), Jan Oblak (538) y Adelardo Rodríguez (504).

418 choques como titular en el conjunto rojiblanco, en 10 campañas. Es un 83,2 por ciento.

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349 partidos con el Atlético de Madrid en LaLiga española, con 143 goles.

212 goles con el Atlético de Madrid que hacen a Griezmann el máximo goleador de todos los tiempos de la entidad, por encima de los 173 tantos anotados por Luis Aragonés, que había sostenido el récord desde los años 70.

178 puntos ha generado para el Atlético de Madrid como elemento crucial con sus 143 goles en LaLiga EA Sports

101 asistencias con el Atlético de Madrid, entre todas las competiciones.

98 partidos con el Atlético en la Liga de Campeones, entre ellos una final en 2016, con 40 goles. Es el mejor artillero de la historia del club en esa competición.

64 victorias del Atlético comenzaron con un gol de Griezmann.

38 encuentros de Copa del Rey de rojiblanco, con 21 dianas y una final perdida, el pasado 18 de abril contra la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja.

32 goles en la campaña 2015-16 suponen la mejor marca de Griezmann en el Atlético de Madrid en una temporada.

10 temporadas jugadas en el Atlético de Madrid, a lo largo de dos etapas: una de 2014-15 a 2018-19 y otra de 2021-22 a 2025-26. Entre medias jugó dos años en el Barcelona.

8 encuentros en la Liga Europa, con 6 goles y un título, en 2018 contra el Marsella en Lyon, con dos tantos suyos.

7 de las 10 temporadas en el club, Griezmann fue el máximo goleador del equipo: 25 goles en 54 encuentros en 2014-15; 32 en 54 en 2015-16; 26 en 53 en 2016-17; 29 en 49 en 2017-18, 21 en 48 en 2018-19, 16 en 2022-23 y 24 en 2023-24.

5 finales jugadas con el Atlético de Madrid, de las que ganó tres y perdió dos, entre ellas la final de la Liga de Campeones de 2016 en San Siro en los penaltis ante el Real Madrid.

4 partidos de la Supercopa de España con el Atlético, de la que fue campeón en 2014.

3 partidos en el Mundial de Clubes, con 1 tanto, el pasado verano en Estados Unidos.

3 títulos con el Atlético de Madrid: la Supercopa de España de 2014, la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de Europa de 2018.

2 veces Balón de Bronce, siendo jugador del Atlético de Madrid. Uno en 2016, ganado por Cristiano Ronaldo, y otro en 2018, conquistado por Luka Modric.

1 partido de la Supercopa de Europa, en Tallín contra el Real Madrid, de la que fue campeón en la prórroga. EFE

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EFE

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