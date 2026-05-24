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Las barcelonistas Cata Coll, María León, Patri Guijarro, Alexia y Pajor, en el once ideal

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Barcelona, 24 may (EFE).- Las futbolistas del Barcelona Cata Coll, María León, Patri Guijarro, Alexia Putellas y Ewa Pajor forman parte del equipo ideal de la Liga de Campeones 2025-26 que ha sido confeccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

El conjunto catalán, que este sábado conquistó su cuarta 'Champions' frente al Olympique de Lyon (4-0), está representado con, por lo menos, una jugadora por línea en la alineación.

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Bajo palos, Cata Coll, clave con sus paradas en la final disputada en Oslo, ha sido designada como la portera del once ideal, donde también figura la central María León en el eje de la defensa.

En la medular, destacan también la pivote Patri Guijarro y la interior Alexia Putellas, que a su vez ha sido designada como la mejor jugadora de la competición, mientras que Ewa Pajor, autora de un doblete en la final, figura entre las tres delanteras elegidas.

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Además, el Barça es el equipo de la competición que más jugadoras aporta (5) a la formación que ha dado a conocer este domingo el máximo organismo del fútbol europeo.

El subcampeón, el Olympique de Lyon, aporta tres futbolistas al once ideal, mientras que el Arsenal y el Bayern de Múnich, semifinalistas de la competición, cuentan con dos y una representantes, respectivamente.

Esta es la alineación ideal de la Champions 2025-26 formada por la portera Cata Coll (Barcelona); las defensas Emily Fox (Arsenal), Wendie Renard (Lyon), María Léon (Barcelona) y Selma Bacha (Lyon); las centrocampistas Melchie Dumornay (Lyon), Patri Guijarro (Barcelona) y ﻿Alexia Putellas (Barcelona); y las delanteras Ewa Pajor (Barcelona), Pernille Harder (Bayern de Múnich) y Alessia Russo (Arsenal). EFE

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