La selección llama al debutante Beltrán Ortega para la última gira de la temporada

Redacción Deportes, 24 may (EFE).- Beltrán Ortega, zaguero del VRAC Quesos Entrepinares que no ha debutado como internacional absoluto, es la gran novedad en la convocatoria de la selección española de rugby 7 para la última gira de la temporada, en la que se decide el campeón del mundo de la modalidad.

El seleccionador nacional, Paco Hernández, ha incluido a Ortega, vallisoletano de 21 años, entre los 14 jugadores citados para los dos últimos torneos de la fase final de las Series Mundiales, que se disputarán el próximo fin de semana en el estadio José Zorrilla de su ciudad natal y en Burdeos (Francia) entre 5 y el 7 de junio.

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La presencia de Ortega, primo hermano del capitán de España, Juanchín Ramos, viene a paliar las dos importantes ausencias de Eduardo López y Roberto Ponce, los dos jugadores del combinado nacional que resultaron lesionados en la etapa de Hong Kong disputada a principios de abril.

Además de Ortega y Ramos, el técnico granadino ha convocado para competir en su casa a otros dos jugadores vallisoletanos: Jaime Manteca, un habitual, y Juan Martínez, centro de El Salvador que fue fijo en sus planes entre 2019 y 2024 pero que abandonó hace dos temporadas la concentración permanente del equipo nacional.

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La lista la completan Tobías Sainz-Trápaga, Josep Serres, Ángel Bozal, Paco Cosculluela, Manu Moreno, Jeremy Trevithick, Enrique Bolinches, Gabriel Rocaries, Antón Legorburu y Pol Pla.

Tras la disputa de la primera de las tres etapas de la fase final, la selección española de rugby 7 -vigente subcampeona mundial- ocupa la tercera plaza de una clasificación que lidera Sudáfrica seguida por Argentina. EFE

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