La junta electoral valida la candidatura de Enrique Riquelme a presidencia Real Madrid

Madrid, 24 may (EFE).- La junta electoral del Real Madrid comunicó este domingo que la documentación presentada por Enrique Riquelme cumple con todos los requisitos para postularse como candidato a la presidencia del club, por lo que habrá elecciones, en las que se enfrentará a Florentino Pérez. EFE
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