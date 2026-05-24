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La junta electoral valida la candidatura de Enrique Riquelme a presidencia del Real Madrid

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Madrid, 24 may (EFE).- La junta electoral del Real Madrid comunicó este domingo que la documentación presentada por Enrique Riquelme cumple con todos los requisitos para postularse como candidato a la presidencia del club, por lo que habrá elecciones, en las que se enfrentará a Florentino Pérez.

"Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo eléctronico aportada por el representante de la candidatura", informó.

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La junta señala que recibió de Riquelme "el escrito de presentación, la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026".

Además, presentó "preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF".

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Así, el presidente de la compañía Cox Energy cumple con su objetivo de presentarse a unas elecciones que convocó Florentino Pérez de forma anticipada el pasado 12 de mayo.

“No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social”, dijo Riquelme el sábado tras entregar la documentación a la junta electoral.

La validación de la candidatura de Riquelme llega 24 horas después de que la junta electoral hiciera lo propio con la del actual presidente, Florentino Pérez, por lo que será la primera vez desde 2006 en las que tenga un rival por el cargo. EFE

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