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La joven promesa Andreeva, a segunda ronda sin temblar

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París, 24 may (EFE).- La joven promesa Mirra Andreeva, favorita número 8, no tembló para avanzar a segunda ronda de Roland Garros, tras endosar un doble 6-3 a la francesa Fiona Ferro, 200 del ránking, invitada por los organizadores.

A sus 19 años, la rusa, entrenada por la española Conchita Martínez, demostró la regularidad que viene teniendo sobre tierra batida esta temporada, con el título de Linz, la final de Madrid y los cuartos de Roma.

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Semifinalista en Roland Garros en 2024, se jugará un puesto en la tercera ronda contra la ganadora del duelo entre la española Marina Bassols, 175 del mundo y procedente de la fase previa, y la colombiana Emiliana Arango, 94 del ránking. EFE

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