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La dura despedida de Griezmann

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Iñaki Dufour

Madrid, 24 may (EFE).- El máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid es historia: Antoine Griezmann disputó su último partido con el conjunto rojiblanco con un 5-1 en contra ante el Villarreal; una dura despedida del club de su vida, en el que triunfó, del que se fue y al que volvió para recuperar la felicidad y alcanzar una figura eterna.

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Honrado como tal el pasado domingo, en el último encuentro disputado en el estadio Metropolitano, del que siempre será el primer goleador, el 16 de septiembre de 2017 ante el Málaga, el duelo de la última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 contra el Villarreal en La Cerámica fue el último ya de todos, el número 501. Y su peor derrota como rojiblanco.

Nunca había encajado un 5-1 en LaLiga EA Sports, jamás había recibido cinco goles a noventa minutos. Ni durante la era Diego Simeone ni con Griezmann en el equipo. Sí había perdido ya en cuatro ocasiones por cuatro goles de diferencia, en todas ellas por 4-0: el 21 de octubre de 2025 ante el Arsenal, el 15 de junio de 2025 ante el París Saint Germain, el 2 de octubre de 2024 contra el Benfica y el 24 de octubre de 2018 ante el Dortmund.

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El inesperado epílogo de un “genio” del Atlético, como lo consideró insistentemente Diego Simeone, el entrenador con el que llegó más alto.

Jugó de titular, como en 417 de sus 500 choques anteriores, siempre a las órdenes del mismo entrenador, y en la delantera, el lugar en el que se reveló como un goleador insaciable, hasta los 212 tantos que lo coronaron como el máximo anotador de los 123 años de existencia del Atlético. Atrás quedó el récord de Luis Aragonés, un mito, con 173.

No dispuso de ninguna ocasión cuando el Villarreal se adelantó en el marcador a la media hora. Lo hizo Dani Parejo, que también se despedía en el bando local. El penalti de Juan Musso lo transformó el medio centro, entre la frustración de Griezmann y sus compañeros, entre las dudas que despertaba tal infracción como pena máxima. Dudoso.

El 2-0 fue instantes después. Alfonso Pedraza, también en su adiós al Villarreal, desbordó a Marcos Llorente como nadie lo ha hecho en esta campaña para centrar al área, donde Ayoze Pérez remachó el gol en el minuto 34. Y aún fue peor, con el 3-0 de Georges Mikataudze, en un error de Clement Lenglet -probablemente también en su último encuentro con la camiseta del Atlético, aunque su contrato está vigente hasta 2028-.

Entre medias, Griezmann tuvo el gol, entre el 2-0 y el 3-0. Su derechazo, tras una pared con Koke Resurrección, lo repelió Arnau Tenas, que después, al borde del descanso, falló en el 3-1 del Atlético de Madrid. Lo remató Marc Pubill, a las puertas de su posible convocatoria para el Mundial 2026.

La asistencia fue de Griezmann desde la esquina. La número 101 en su carrera con el club rojiblanco, que aún recibió el 4-1 antes del descanso con el remate con la izquierda, con el interior del pie, de Pape Gueye a la escuadra de Juan Musso desde el borde del área, tan solo para su disparo que puso en evidencia una vez más la estructura defensiva de los visitantes. Cuatro goles en contra en la primera parte. Se lo dedicó a Marcelino García Toral, que también decía adiós este domingo, en su caso al Villarreal.

Aún fue más rotunda la derrota del Atlético, que encajó el 5-1 en el minuto 54, tan vulnerable como no se le recuerda. El golpeo con la derecha, completamente solo, de Ayoze Pérez batió de nuevo a Juan Musso, en la peor derrota del curso del Atlético, también la peor de Griezmann de rojiblanco. Justo en el último día, rumbo al Orlando City. Un duro adiós. Una nueva aventura inminente. EFE

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