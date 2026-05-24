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La clase política llora la caída del Zaragoza y el Huesca

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Zaragoza, 24 may (EFE).- Recién consumados los descensos del Real Zaragoza y la SD Huesca, la clase política aragonesa ya ha reaccionado con mensajes de ánimo y pesar a la jornada negra del fútbol aragonés, entre ellos el presidente del ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, que en X ha escrito que el doble descenso es "un golpe muy duro" y muestra su deseo de que ambos vuelvan a la élite.

"Ojalá en un año estemos celebrando el ascenso de los equipos de nuestras dos principales ciudades y muy pronto soñemos con ver a ambos compitiendo en Primera, donde sus aficionados se merecen estar", señaló.

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La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, solo se ha referido al infortunio de la entidad blanquilla, al publicar en la misma red social: "Hoy es un día duro para Zaragoza y para todos los zaragocistas. Pero esta ciudad y este club han demostrado siempre que saben levantarse. Volveremos".

Desde el PSOE, su secretaria general en la Comunidad, Pilar Alegría, ha lanzado dos mensajes en X, uno para cada equipo. "Volveremos. Que nadie lo dude", ha publicado, acompañando el texto con corazones blancos y azules, en referencia al Zaragoza.

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Y sobre el Huesca, ha publicado la socialista: "Mucho ánimo, oscenses. Dentro de un año estaremos celebrando el ascenso".

En el consistorio zaragozano, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha escrito en X: "Mucho ánimo a todos los que sentimos el Real Zaragoza. Estoy segura de que volveremos pronto". EFE

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