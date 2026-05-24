Koke: "En la Liga hemos sido un desastre esta temporada"

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección calificó la actuación del equipo en el campeonato de Liga que han finalizado este domingo como "un desastre".

"La temporada acaba con un sabor de boca amargo. En la Champions ha sido una temporada bonita e ilusionante, en la Copa del Rey caímos en la final en los penaltis y en la Liga hemos sido un desastre porque no la hemos podido y nos hemos quedado muy lejos del Barcelona que es el campeón", señaló a Movistar tras la derrota en Vila-real por 5-1.

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"Obviamente sabemos que el Real Madrid y el Barcelona son los favoritos pero nosotros tenemos que estar más arriba y que nos sirva para la próxima temporada, para mejorarlo", añadió.

Sobre el partido ante el Villarreal comentó: "no hemos empezado mal el partido hasta que ha venido el penalti y ha sido luego todo un desastre. No nos puede pasar esto y hay que tomar nota para la temporada que viene. No nos pueden meter tantos goles".

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"Ha sido un día difícil. Nos pone la Liga un partido un domingo a las nueve, pero ha sido un desastre y no hemos estado al nivel", admitió. EFE