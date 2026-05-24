Espana agencias

Kipchoge inicia decimosexto en Ciudad del Cabo su reto de maratones por el mundo

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, inició este domingo con un decimosexto puesto en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) su reto de correr un maratón en cada uno de los siete continentes en dos años.

Kipchoge, de 41 años, terminó el maratón de Ciudad del Cabo en 2h13:29, finalizando el segundo de la categoría master, apenas seis meses después de correr también en Nueva York, donde concluyó decimoséptimo, lejos de las primeras posiciones.

PUBLICIDAD

El atleta keniano, premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2023, tiene programados dos maratones internacionales más este 2026. El primero el de Porto Alegre (Brasil) el 12 de julio y el segundo el 11 de octubre en Melbourne (Australia). Después llegarán las carreras en Norteamérica, Asia, Europa y la Antártida, para las que aún no tiene fecha decidida.

La victoria en el maratón de Ciudad del Cabo, que es candidato a convertirse en el octavo 'Major' (los mejores maratones mundiales), fue para dos etíopes. En la categoría masculina para Huseydin Mohamed con 2h04:55 y en la femenina para Dida Yami con 2h23:18. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

Infobae

Ayuso cree que España "necesita reiniciarse desde cero" y pide "apartar a todo activista político" de las instituciones

Ayuso cree que España "necesita reiniciarse desde cero" y pide "apartar a todo activista político" de las instituciones

CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar crisis de vivienda

Infobae

Comienza la marcha en Madrid para protestar por el encarecimiento de la vivienda en España

Infobae

Julio Martínez, "ejecutor de órdenes" de Zapatero y con una empresa en las Islas Vírgenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unas gestiones “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unas gestiones “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

Zapatero habría liquidado una hipoteca de 500.000 euros en 11 meses con una transferencia única desde la cuenta de su mujer

“Es pro Sánchez y pro Maduro. El fin justifica los medios”: la Policía revela cómo los jefes de Plus Ultra decidieron buscar la influencia de Zapatero para rescatar la aerolínea

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos