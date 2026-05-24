Kipchoge inicia decimosexto en Ciudad del Cabo su reto de maratones por el mundo

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, inició este domingo con un decimosexto puesto en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) su reto de correr un maratón en cada uno de los siete continentes en dos años.

Kipchoge, de 41 años, terminó el maratón de Ciudad del Cabo en 2h13:29, finalizando el segundo de la categoría master, apenas seis meses después de correr también en Nueva York, donde concluyó decimoséptimo, lejos de las primeras posiciones.

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El atleta keniano, premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2023, tiene programados dos maratones internacionales más este 2026. El primero el de Porto Alegre (Brasil) el 12 de julio y el segundo el 11 de octubre en Melbourne (Australia). Después llegarán las carreras en Norteamérica, Asia, Europa y la Antártida, para las que aún no tiene fecha decidida.

La victoria en el maratón de Ciudad del Cabo, que es candidato a convertirse en el octavo 'Major' (los mejores maratones mundiales), fue para dos etíopes. En la categoría masculina para Huseydin Mohamed con 2h04:55 y en la femenina para Dida Yami con 2h23:18. EFE

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