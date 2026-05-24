Jutglà: "Estamos poniendo el techo muy alto"

Vigo, 24 may (EFE).- El delantero Ferran Jutglà pidió este domingo valorar la clasificación europea del Celta para la Liga Europa, pero avisó de la importancia de tener “humildad” y mantener “los pies en el suelo” porque si se creen más que los demás lo pasarán mal.

“La próxima temporada volverá a ser muy exigente, habrá que trabajar mucho y estar y estar a la altura. Estamos poniendo el techo muy alto, pero tenemos que mantener los pies en el suelo y seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Con ilusión y ambición, pero también con los pies en la tierra”, indicó a los periodistas.

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El exfutbolista del Brujas belga confesó que le costó “más de lo esperado” adaptarse al sistema de Claudio Giráldez, aunque al final “las cosas se han dado muy bien” y ha terminado siendo un jugador fundamental para el técnico gallego.

“Estoy triste porque se termine la temporada, pero también sé cómo tengo que prepararme para la próxima temporada. Mi temporada ha ido de menos a más. He terminado muy bien, si la temporada durase algo más para mí sería mucho mejor”, sentenció. EFE

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