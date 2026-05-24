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Junqueras defiende que ERC encarna "la ambición y la responsabilidad que les falta" al PSC y Junts

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que su partido encarna "la ambición y la responsabilidad que les falta" al PSC y Junts porque, asegura, el PSC a menudo carece de ambición y lamenta que a Junts le falta responsabilidad respecto a lo que necesita Catalunya.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' en la que ha dicho que los Presupuestos pactados por ERC con el Govern son buenos porque afrontan los problemas cotidianos con partidas como los 500 millones que, dice, se han comprometido en el ámbito de la enseñanza y "afrontan la planificación del futuro" con el tren orbital, el Consorcio de la Zona Franca y el despliegue de la agencia tributaria.

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Preguntado por como podría afectar un cambio de Gobierno a estos acuerdos ha dicho que esto no debería hacer que se incumplan los compromisos: "Aceptar como normal que los partidos pueden alterar los compromisos firmados por los gobiernos habla muy mal de la democracia española", ha advertido.

Acerca de la rehabilitación de viviendas que se incluye en el pacto de las cuentas, Junqueras ha remarcado que rehabilitar viviendas es más importante que construirlas y alerta de que "el proceso de densificar tiene un límite, que es la calidad de vida de la gente y la cantidad de los servicios" que se pueden ofrecer.

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Por otra parte, sobre el conflicto educativo entre el Govern y los sindicatos mayoritarios ha dicho que las cuestiones laborales deben resolverse en la mesa sectorial y asegura que ERC pretende ayudar con esta partida de 500 millones sin la que "sería imposible implementar cualquier acuerdo al que lleguen los sindicatos y el Govern".

ZAPATERO

También se ha referido a la imputación del expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero dentro de la presunta trama del 'caso Plus Ultra', caso del que ha dicho que su partido está en contra de la corrupción en cualquier circunstancia, aunque ha mostrado escepticismo ante "según qué procesos judiciales" porque, afirma, muchos de estos procesos se han basado en pruebas falsas.

En este sentido, ha sido preguntado por su grado de escepticismo ante este caso: "Pues todo el que corresponde a alguien que fue condenado a muchos años de cárcel cuando todo el mundo sabía que era inocente. Por tanto, mucho escepticismo", ha sentenciado.

RUFIÁN

Preguntado por la posición del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y su defensa de un frente de izquierdas, ha apuntado que comparten esta propuesta porque es necesario un proyecto progresista fuerte, pero que "esta fuerza de progreso en Catalunya es ERC" que, sostiene, es mucho más amplia y fuerte que la izquierda que existe fuera del PSOE.

Sobre Rufián ha dicho que es "evidente que es un candidato excelente", pero es la militancia quien debe decidir quien encabezará la lista para las próximas elecciones generales, y se ha mostrado convencido de que los candidatos de ERC están orgullosos de presentarse por el partido.

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