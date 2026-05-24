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Jimena Blanco Hortiguera vuelve a la selección tras más de un año lesionada

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Redacción Deportes, 24 may (EFE).- La vuelta de Jimena Blanco Hortiguera, tras más de un año convaleciente a causa de una grave lesión de rodilla, es la principal novedad de la convocatoria de la selección española femenina de rugby 7 para la última gira del curso, que comprende los torneos de Valladolid y Burdeos (Francia).

Blanco Hortiguera, zaguera madrileña de 20 años del Majadahonda, disputó algunos torneos de las Series Mundiales en el otoño de 2024, antes de lesionarse, y suple en la lista de Mariví Ribera a su compañera Carlota Caicoya.

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La entrenadora extremeña recupera, con respecto al plantel que quedó octavo en Hong Kong a principios de abril, a María Calvo y María García Gala, dos de sus jugadoras más experimentadas que no estuvieron por lesión en la antigua colonia británica que sacan del elenco a la joven Amets Ulibarri.

Además de estas tres jugadoras, el equipo capitaneado por Olivia Fresneda estará compuesto por Marta Cantabrana, Carmen Miranda, Silvia Morales, Abril Camacho, Denisse Gortázar, Martina Serrano, Marta Fresno, Juana Stella, Arancha Leotte y Ana Cortés.

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El objetivo de la selección nacional en los dos torneos que restan para que finalice la temporada es mantener la octava plaza obtenida en Hong Kong, lo que le permitiría volver a la máxima categoría de las Series Mundiales. EFE

lhg/cb/cmm

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EFE

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