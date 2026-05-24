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Jiho Yang hace historia en Corea: gana el abierto nacional tras clasificarse en la previa

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Redacción deportes, 24 may (EFE).- El golfista coreano Jiho Yang se convirtió este domingo en el primer jugador procedente de la previa del torneo en conquistar el Abierto de Corea, del Asian Tour, en las 68 ediciones celebradas.

Yang, de 37 años y 1.019 en la clasificación mundial, completó un torneo redondo en el que ocupó el liderato desde la primera jornada después de lograr un billete entre los 144 jugadores participantes al superar la fase preliminar.

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Además de la victoria en el Woo Jeong Hills Country Club, en la ciudad de Cheonan, Yang obtiene una plaza para la edición de este año del Abierto Británico, que se disputará del 16 al 19 de julio en Royal Birkdale, en Inglaterra.

El jugador coreano se impuso con un total de -9, por delante del sueco Charlie Lindh, con -5. El mexicano Abraham Ancer fue quinto con -3. EFE

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