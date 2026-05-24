Incidentes entre ultras retrasan el Derby della Mole

Redacción deportes, 24 may (EFE).- Incidentes y disturbios entre los aficionados ultras Torino y Juventus han provocado el retraso del inicio del conocido Derby della Mole "por motivos de seguridad".

Enfrentamientos y actos violentos en los exteriores del estadio Olimpico Grande de Turín, con algunos heridos y varios detenidos por la policía, alteraron el orden en los aledaños y también el desarrollo del acontecimiento como estaba previsto.

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Un seguidor del Juventus tuvo que ser trasladado a un hospital con heridas graves, según medios italianos, hubo cargas policiales para disuadir y controlar los enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos y con las fuerzas de seguridad.

Dentro del estadio los aficionados esperan en la grada que la situación se sosiegue y arranque el partido. Los hinchas del Torino están tranquilos, mientras que los del Juventus piden que el choque se suspenda.

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El arranque del partido de la última jornada estaba previsto para las 20.45 hora local y en juego, la clasificación europea del Juventus, que al inicio de la jornada estaba sexto, fuera de los lugares de Liga de Campeones. EFE