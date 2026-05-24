Hidalgo: “Ha sido un año duro, con mucha presión y tensión”

Valladolid, 24 may (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, expresó su enorme satisfacción por haber devuelto al club blanquiazul a Primera División, categoría en la que no juega desde 2018.

“Ahora toca celebrarlo tras conseguir el objetivo de todo el año. La gente nos ha empujado muchísimo y la ciudad se ha volcado, el deportivismo se lo merece. Ha sido un año duro, con mucha presión y tensión. Hay jugadores que han creído mucho en mí y eso me pone muy feliz”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico catalán, que llegó el pasado verano a Riazor tras brillar en el banquillo del Huesca, admitió que durante la temporada ha tenido “momentos duros” que le han servido “de aprendizaje”.

“Todos sabéis los momentos que han sido. Hubo un momento en el que todo cambió. Todos empezamos a empujar y, con el apoyo máximo del club, hemos sido muy regulares. Estoy muy contento por estos jugadores, que han creído en la idea. Eso nos ha llevado a la constancia”, subrayó.

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Finalmente, mandó un mensaje a los miles de deportivistas que se desplazaron a Valladolid, muchos de ellos sin entrada.

“A la gente que nos acompaña le digo que tenga cuidado en la vuelta. Han sido meses duros, pero también bonitos. Solo se ve el día del partido, pero cuando paseaba por A Coruña notaba ese apoyo de muchísima gente. Esos momentos te hacen seguir empujando”, concluyó. EFE

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