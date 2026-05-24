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Hélio Castroneves, cuádruple campeón, gana la Indy500 como copropietario

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Chicago (EE.UU.), 24 may (EFE).- El brasileño Hélio Castroneves añadió este domingo un nuevo logro a su brillante currículum y, tras coronarse cuatro veces campeón de las 500 Millas de Indianápolis como piloto, se estrenó como ganador en calidad de copropietario del equipo Meyer Shank Racing.

Castroneves, de 51 años, regresó a Indianápolis por vigésima sexta vez y, pese a no pasar de la vigésima quinta posición, pudo celebrar la victoria de su compañero de equipo, el sueco Felix Rosenqvist.

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El brasileño es accionista minoritario del Meyer Shank Racing desde 2023 y también compite con este equipo en calidad de piloto en eventos destacados de la temporada, como las 500 Millas.

Rosenqvist ganó este domingo la Indy500 más apretada de siempre, al imponerse con 18 milésimas de ventaja sobre David Malukas (Team Penske). EFE

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