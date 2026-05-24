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Fournier: "Scariolo es un maestro en la preparación de los partidos"

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Atenas, 25 may (EFE).- Evan Fournier, internacional francés del Olympiacos, elegido Mejor Jugador (MVP) de la fase final de la Euroliga, afirmó tras derrotar al Real Madrid en la final que fue "desgarrador" para los blancos "tener que jugar con tantas lesiones", y felicitó a Sergio Scariolo por ser "un maestro".

"En primer lugar, quiero felicitar al Madrid por la temporada increíble que ha hecho. Ha sido desgarrador para ellos tener que jugar con tantas lesiones, pero han demostrado mucha fortaleza y nos han planteado un partido muy reñido esta noche", aseveró el jugador en rueda de prensa.

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"El entrenador Scariolo es un maestro en la preparación de los partidos, y hemos tenido que jugar de forma diferente toda la noche porque ellos se alimentan mucho de sí mismos", agregó.

Fournier, que es el segundo jugador del Olympiacos en ser nombrado MVP de la Final a Cuatro en este siglo después de que la leyenda griega Vassilis Spanoulis lo lograra en las temporadas 2011-12 y 2012-13, expresó que han sido "resistentes" y han estado "unidos".

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El francés manifestó que el Real Madrid empezó marcando el tono. "Sabían que tenían menos recursos de lo habitual, así que sabían que tenían que jugar de otra manera", explicó.

"Hicimos algo diferente en defensa. Ya sabes, en esos partidos es como tirar una moneda al aire, nunca sabes lo que va a pasar. Empezaron con fuerza, metiendo canastas, abriendo el juego. Se pusieron por delante y, de repente, miras a tu alrededor y te das cuenta de que tenemos un problema. Así que tuvimos que superar eso, y nos plantearon un reto de lo más complicado", concluyó.

El Olympiacos se proclamó este domingo campeón de la Euroliga, el cuarto en su historia en esta competición, tras derrotar al Real Madrid por 92-85 en un duelo disputado en el Telekom Center de Atenas. EFE

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EFE

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