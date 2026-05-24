Feijóo pide a sus 'barones' tensión electoral y ve clave implicar a los alcaldes para movilizar votantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado poner a todo el PP en modo electoral pese a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reiterado que no adelantará las generales y aún falta un año para las municipales y autonómicas. En cualquier caso, quiere que los cargos del partido estén "tensionados" y, sobre todo, hace hincapié en el papel clave de los alcaldes para movilizar a votantes.

Así lo trasladó a sus 'barones' el pasado lunes, durante una comida de trabajo posterior a la reunión de la Junta Directiva Nacional convocada para analizar los resultado de las elecciones andaluzas, donde Juanma Moreno logró una amplia mayoría pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

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"Feijóo quiere que tengamos las estructuras activas, que la gente esté tensionada y que no cometamos errores. Y, sobre todo, que los alcaldes ayuden, porque son los principales valedores", resume a Europa Press una de las personas que asistió a ese almuerzo informal de trabajo.

En la reunión de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos--, el propio Feijóo aseguró, tras la victoria del PP en Andalucía, que el cambio en España está "más cerca". "Tenemos un proyecto para España. Vamos a salir a la calle con él, vamos a escuchar a la gente, vamos a enriquecerlo. Y, añado, vamos a cumplirlo", aseveró ante los suyos.

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En un discurso, en el que pronunció hasta 33 veces la palabra "cambio", subrayó ante los suyos que ahora hasta las próximas elecciones generales, la agenda del PP será "proyecto, proyecto y proyecto". Según recalcó, Sánchez y sus socios "pueden decidir cuánto quieren resistir" pero "hay algo que ya no depende de ellos: el deseo de cambio de los españoles".

'GÉNOVA' QUIERE "AMPLIFICAR EL DESGASTE" DEL GOBIERNO

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Los 'populares' llevan meses desgranando su alternativa para que cale en la gente lo que hará Feijóo si llega al Palacio de la Moncloa, pese a que el foco mediático, según reconocen, están en los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno, citando como asunto clave la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

En 'Génova' reconocen que su objetivo es "amplificar el desgaste" del presidente del Gobierno y del PSOE sin "cometer errores" ni caer en la "hipérbole" porque, a su entender, el goteo de "imputaciones, tramas y escándalos" es como "la muerte a pellizcos".

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Por eso, reprochan a Vox que, ante la debilidad de Pedro Sánchez, la primera iniciativa de Santiago Abascal haya sido de nuevo pedir una moción de censura cuando, según recuerdan, "no dan los números" y sería "regalar una victoria" al presidente del Gobierno.

"LA DERECHA NO PUEDE SERVIR DE ARGAMASA DE LA IZQUIERDA"

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En este sentido, advierten de forma velada a Vox de que "la derecha no puede servir de argamasa de la izquierda", máxime cuando, según destacan, "solo ha arrancado un juicio", el del caso de las mascarillas en el que fue juzgado el exministro José Luis Ábalos, y "no hay siquiera una sentencia".

"Tenemos tiempo y no hay que caer en la ansiedad", aseguran en el equipo de Feijóo, que creen que es mejor estrategia "jugar con los nervios" que cunden en este momento en las filas socialistas. "Que se cuezan en sus autos", exclaman en el cuartel general de los 'populares'.

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La cúpula del PP no descarta una moción de censura pero por el momento prefiere meter presión a los socios de Sánchez, a los que interpela continuamente hasta dónde están dispuestos a "tragar" porque sus propios votantes están "escandalizados".

MAQUINARIA ELECTORAL ENGRASADA

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Aunque el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que no habrá adelanto electoral y que los comicios se celebrarán cuando tocan, en 2027, Feijóo quiere tener la maquinaria electoral engrasada y el PP "electoralizado".

En las filas del PP hay quien advierte que es posible que Sánchez junte las autonómicas y municipales previstas en mayo del próximo año con las generales, que hace cuatro años tuvieron lugar un 23 de julio.

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"Estamos listos para las elecciones. Cuando quiera y cómo quiera", retan a Sánchez desde la dirección nacional del PP que preside Feijóo, quien lleva meses reclamando un anticipo electoral tanto por la falta de apoyos parlamentarios como por la "corrupción" que rodea al Gobierno.