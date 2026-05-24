Fallece José Luis Ulacia, guardameta vasco de la UD Las Palmas entre 1958 y 1971

Las Palmas de Gran Canaria, 24 may (EFE).- La UD Las Palmas ha comunicado este domingo el fallecimiento de José Luis Ulacia Idiaquez, guardameta vasco que defendió al equipo amarillo durante trece años, entre 1958 y 1971.

Nacido en Motrico (Guipúzcoa) el 16 de octubre de 1938, José Luis Ulacia se convirtió en uno de los protagonistas del crecimiento deportivo del club isleño durante los años de consolidación en la élite del fútbol español.

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El portero vasco defendió la camiseta de la UD Las Palmas en más de 160 partidos oficiales, "dejando una huella de compromiso, regularidad y personalidad bajo los palos", según indica el comunicado de la entidad.

Con un ascenso a la máxima categoría en la temporada 1963-1964 y un papel destacado en la salvación en la campaña 1966-1967, formó parte de una generación que llevó al club a su mejor clasificación en Primera División y al prestigioso subcampeonato de Liga de la temporada 1968-1969.

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"La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Ulacia y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos", indica la nota del club grancanario.

Los futbolistas del equipo amarillo han lucido brazaletes negros en el partido de este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante el Real Zaragoza, en el que se ha guardado un minuto de silencio en su memoria. EFE

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