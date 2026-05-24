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Evan Fournier, elegido Mejor Jugador (MVP) de la fase final

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Atenas, 24 may (EFE).- Evan Fournier, internacional francés del Olympiacos griego, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la fase final de la Euroliga, en la que su equipo se proclamó campeón este domingo tras derrotar al Real Madrid por 92-85.

Fournier anotó 10 puntos, capturó 4 rebotes y repartió 4 asistencias en semifinales contra el Fenerbahçe, ante el que anotó tiros decisivos en los momentos clave, lo que le permitió terminar con un +15 en el diferencial de puntos, el más alto del partido.

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También destacó este domingo en la final contra el Real Madrid, donde lideró al Olympiacos en anotación con 20 puntos, además de sumar 5 rebotes, 4 asistencias, y robar un balón, lo que contribuyó al cuarto título de Euroliga del conjunto griego, que no ganaba la máxima competición continental desde 2013.

Se trata del segundo jugador del Olympiacos en ser nombrado MVP de la Final a Cuatro en este siglo después de que la leyenda griega Vassilis Spanoulis lo lograra en las temporadas 2011-12 y 2012-13. EFE

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