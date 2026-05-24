España logra dos bronces en kata por equipos y acaba con cuatro medallas

Redacción deportes, 24 may (EFE).- La selección española logró este domingo dos medallas de bronce en las competiciones de kata por equipos y concluyó los Europeos de kárate disputados en Fráncfort (Alemania) con un total de cuatro podios.

El conjunto masculino, integrado por Raúl Martín, Antonio Lozano, Alejandro Galán e Iván Martín, cayó en semifinales ante Turquía por 3-4 y consiguió acceder al podio al imponerse a Polonia por 7-0.

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Por su parte, el equipo femenino, formado por Paola García, Carla Guardeño, Abril Angulo e Irene Alcaraz, cedió en la lucha por entrar en la final ante Italia (2-5), pero se recuperó y logró el bronce al vencer también por 7-0 a Montenegro.

Estos dos podios se añaden a la plata conseguida por la extremeña Paola García en la competición femenina de kata (perdió en la final ante la italiana Terryana D'Onofrio, que revalidó el título), éxito que eleva a cinco sus medallas continentales; así como al tercer puesto en el cuadro masculino del madrileño Raúl Martín en el cuadro masculino.

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En kumite la mejor clasificación la obtuvo María Isabel Nieto en -68 kilos, al concluir quinta, mientras que séptimos terminaron María Torres en +68 y Unai Chica en -60. EFE