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Escribá: "Esta plantilla no nos da, necesita bastantes cambios"

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Valladolid, 24 may (EFE).- Fran Escribá, entrenador del Real Valladolid, avanzó este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Deportivo, que la plantilla blanquiazul necesita “bastantes cambios” si quieren construir un proyecto que no

Creo que hemos demostrado que la plantilla que tenemos ahora mismo da para esto, para competir bien y para ganar algunos partidos, pero para pelear con los mejores difícilmente nos da. Pero tiene que haber bastantes cambios en la plantilla y eso es algo que el club ya está avanzado”, explicó en rueda de prensa.

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“En 41 jornadas hemos visto que el equipo está más por la parte de abajo que en otras zonas. Por eso, si queremos construir un proyecto mejor, necesitamos cambiar muchas cosas”, continuó.

El técnico felicitó al Deportivo por su ascenso a Primera, y defendió a sus jugadores porque el resultado, a su juicio, no viene motivado por “un problema de motivación”.

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“La diferencia en el partido estuvo, exclusivamente, en las áreas porque no tuvieron más ocasiones ni más claras que nosotros. No haría una lectura resultadista ni negativa. Evidentemente no estoy contento por el partido, pero creo que hemos tenido situaciones para marcar. Ellos nos han marcado en un gol a parado y en una falta que sacan rápido”, analizó.

En este sentido, pidió hacer una profunda reflexión porque “cuando un equipo te saque 30 puntos es porque es mejor que tú, esa distancia no la recortas tan fácil por mucho que trabajes”.

Finalmente, dijo que desde su llegada a Zorilla "no han tenido buenos arbitrajes", pero también aclaró que eso "no justifica" los 30 puntos que le sacan el Racing y el Deportivo.

"Pensando en el futuro, lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde partimos y que jugadores nos sirven para nuestra plantilla. Un equipo tiene que reforzarse en todas las líneas, el Valladolid y cualquiera. De eso no tengo ninguna duda", sentenció. EFE

dmg/jl

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