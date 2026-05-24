Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid

Madrid, 24 may (EFE).- El empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, encabeza una candidatura a la presidencia del Real Madrid rodeado de perfiles ligados al ámbito empresarial, financiero, jurídico y directivo, con experiencia en grandes corporaciones y en el propio conjunto blanco.

La propuesta de junta directiva presentada por Enrique Riquelme combina ejecutivos del sector energético, la inversión, la comunicación, la automoción y el lujo.

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Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente, en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, después de que en este periodo no hubiera otro candidato distinto a Florentino.