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Elisa Aguilar: "El baloncesto español ha demostrado su altísimo nivel"

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Atenas, 24 may (EFE).- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), destacó este domingo que, pese a la derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga ante el Olympiacos griego, el baloncesto español "ha demostrado su altísimo nivel", por lo que felicitó tanto al equipo blanco como al Valencia Basket, que llegó hasta la semifinal del viernes.

“El subcampeonato del Real Madrid en la Final Four es una demostración del enorme talento competitivo del baloncesto español. Sobreponiéndose a las bajas, el equipo de Sergio Scariolo ha sabido encontrar su mejor versión para competir en Europa. El mérito de su segunda posición está acompañado, además, por la tercera plaza del Valencia Basket, que ha completado una temporada histórica" dijo Aguilar, que estuvo presente en el Telekom Center de Atenas junto al seleccionador español, Chus Mateo,

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Del equipo taronja destacó que, bajo el mando de Pedro Martínez, varios de los mejores jugadores nacionales "han rozado la gloria, pero lo que es más importante, han recordado al mundo por qué el baloncesto español tiene el prestigio que atesora".

"Dos de los cuatro participantes de la Final de Atenas son de nuestra Liga Endesa, y eso es la mejor demostración del altísimo nivel de nuestro campeonato nacional”, concluyó la presidenta de la FEB. EFE

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