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El Villarreal arrolla al Atlético de Madrid en la primera parte (4-1)

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Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- Los goles de Dani Parejo, de penalti, Ayoze Pérez, George Mikautadze y Pape Gueye ponen en clara ventaja al Villarreal ante el Atlético de Madrid (4-1), tras una primera parte en la que el equipo castellonense ha impuesto su pegada frente al dominio de balón de su rival.

Tras un inicio equilibrado, un tanto de penalti de Parejo desató el partido y dio paso a un festival de contragolpes del Villarreal ante un Atlético que recortó distancias en el tramo final por medio de Marc Pubill, aunque Pape Gueye, segundos después, volvió a golpear. EFE

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pvb sm/jl

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