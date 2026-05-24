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El terremoto por la imputación de Zapatero marca la semana política

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Madrid, 24 may (EFE).- El terremoto generado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguirá acaparando el debate político durante la próxima semana, a la espera de conocer detalles del sumario del caso Plus Ultra sobre el alcance de su implicación en los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Roma el martes y el miércoles, cuando se verá con el papa León XIV, y por tanto no presidirá la reunión del Consejo de Ministros ni tampoco contestará a preguntas de la oposición en la sesión de control que el Congreso celebra en la mañana del miércoles.

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No estará, por tanto, en el tradicional cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, quien la pasada exigió ante el pleno al presidente su dimisión porque Zapatero -dijo- no habría "delinquido" sin la ayuda del Consejo de Ministros.

Habrá sesión plenaria en el Congreso y el Senado, donde el martes los ministros responderán a preguntas de los senadores, algunas orientadas al caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero así como a los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo.

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También estará presente la corrupción en una moción del PP que se debate el miércoles por la mañana para exigir responsabilidades el Ejecutivo, al tiempo que el Congreso celebra su propia sesión de control donde la oposición insistirá en preguntar a los ministros por la corrupción.

En ese pleno comparecerá además la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar del episodio de hantavirus en el crucero MH Hondius y la sesión proseguirá el jueves con el debate de iniciativas legislativas.

En Roma, el presidente Sánchez asistirá el martes a un acto de la FAO y participará en un encuentro con empresarios italianos y españoles, y el miércoles será recibido en el Vaticano por León XIV, que visita España el próximo mes de junio, y se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano.

El rey presidirá el lunes en el Monasterio de Yuste (Cáceres) la entrega del Premio Europeo Carlos V al Comité de las Regiones y el miércoles se desplazará a Toledo junto a la reina para la entrega de las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes y visitar la exposición "Primada" por los 800 años de la catedral de Toledo.

Para cerrar la semana, los reyes asistirán el sábado al acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2026, que este año se celebra en Vigo. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023487250)

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EFE

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