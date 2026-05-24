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El sacerdote acusado de agredir sexualmente a 4 mujeres será juzgado este lunes en Málaga

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Málaga, 24 may (EFE).- La Fiscalía solicita una pena total de 72 años de prisión para el sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018, cuyo juicio comenzará este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

Las sesiones de la vista oral están previstas para el 25, 27, 28 y 29 de mayo a las 10:00 horas, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE.

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El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que la declaración del sacerdote será fijada durante el desarrollo de la vista oral, ya que los primeros días han sido reservados para las comparecencias de las denunciantes, testigos y peritos.

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El lunes está previsto que declaren nueve testigos propuestos por el fiscal además de los agentes de la Policía Nacional que ha solicitado el ministerio público.

El Ministerio Público mantiene que el sacerdote presuntamente ha cometido cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad, y solicita una pena total de 72 años de prisión.

Las acusaciones mantienen que el acusado aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de somnolencia y vulnerabilidad.

En ese estado, las víctimas no eran conscientes de nada, por lo que se aseguraba la ejecución de su plan y además así el sacerdote, conocido como padre Fran, evitaba cualquier defensa.

En el relato acusatorio se indica que estas agresiones eran grabadas y fotografiadas sin el consentimiento de las víctimas "evidenciando una clara vulnerabilidad de su intimidad y derechos".

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, en una comparecencia pública, realizada este pasado viernes, ha asegurado que la Iglesia reparará económicamente el daño causado a las cuatro mujeres si se condena al acusado por dichos delitos.

Satué considera que la diócesis no tiene responsabilidad civil subsidiaria, pero ha anunciado que, en caso de salir culpable el acusado, está dispuesta a contribuir económicamente a indemnizar a las víctimas.

El obispo ha pedido perdón en nombre de la Iglesia y ha lamentado el daño y el sufrimiento "muy profundo" que ha provocado esta situación a las mujeres y familias afectadas, así como a las parroquias y feligreses. EFE

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EFE

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