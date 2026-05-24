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El Rocasa elimina al Costa del Sol y se cita en la final con el Super Amara Bera Bera

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Redacción deportes, 25 may (EFE).- El Rocasa Gran Canaria será el rival del Super Amara Bera Bera en la final de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano al eliminar este domingo al Costa del Sol Málaga, al que venció en el partido de vuelta de semifinales por 21-18 tras haber ganado también en la ida por 23-27.

Pese a que el equipo andaluz comenzó mejor el partido (2-5), el cuadro canario no le permitió más alegrías y al descanso ya consiguió irse con una ajustada ventaja (11-10), que amplió al final del encuentro hasta los tres tantos de diferencia.

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Su rival en la gran final, el Super Amara Bera Bera, campeón las dos pasadas ediciones, había eliminado al Conservas Orbe Zendal Porriño, al que ganó en la ida por 28-32, resultado que fue clave, puesto que en la vuelta se registró empate a 33.

La lucha por el título comenzará en la cancha del conjunto donostiarra el miércoles con el primer encuentro, a partir de las 19.15. EFE

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