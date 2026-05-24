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El PSC apela a Junts a recuperar la vocación de "centralidad" que tenía Convergència

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Barcelona, 24 may (EFE).- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha apelado a Junts per Catalunya a recuperar la vocación de "centralidad" y el "sentido de país" que tuvo en su día la antigua Convergència.

En una entrevista con EFE, Moret ha destacado que el espacio político de Convergència era percibido como "un partido centrado, basado en la responsabilidad institucional".

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Sin embargo, según Moret, "desgraciadamente, el Junts que estamos viendo ahora, no solamente en Cataluña sino también en España, no responde a la historia de este espacio político, ni a las necesidades reales del país".

"Junts está perdiendo una gran oportunidad para ejercer el rol de principal grupo de la oposición, con un sentido de país y un sentido institucional que, históricamente, había acompañado a este espacio político, que ha sufrido diferentes mutaciones hasta llegar al actual Junts", ha asegurado.

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En su opinión, Cataluña "necesita una oposición seria, que sea capaz de tomar decisiones claras, que haga oposición, pero que sea capaz de acompañar las políticas que hay que implementar para dar respuesta a los problemas de la gente".

"Confío en que Junts recupere el rol que históricamente ha ejercido su espacio y que corresponde a la primera fuerza de la oposición. Si no, desgraciadamente perderán el tren", ha alertado.

Según la portavoz socialista, Junts está instalada "en la crítica permanente y en el agravio permanente", en lugar de plantear una oposición constructiva.

Moret ha puesto como ejemplo de esta actitud el "boicot" que ejerció el grupo de Junts en el Congreso de los Diputados para rechazar el proyecto del consorcio de inversiones pactado por ERC con los socialistas.

Era un proyecto, ha remarcado Moret, defendido por "todos los agentes económicos y sociales de Cataluña, por activa y por pasiva, que enviaron mensajes directos a Junts para decirle que esto era necesario para revertir las quejas históricas y para mejorar y ampliar la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña".

Esta estrategia de "confrontación", ha advertido, no beneficia a Junts "ni política ni institucionalmente", sino que "favorece a Aliança Catalana", la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, y que "parece que está creciendo de forma importante en territorios" donde tradicionalmente el partido de Carles Puigdemont se sentía fuerte.

"No sé si es consciente o inconscientemente, deliberado o no, pero la verdad es que las decisiones que están tomando y las estrategias que están implementando no benefician a Junts, sino a los populismos de ultraderecha, en este caso a Aliança Catalana", ha avisado.

Por ello, Moret espera que "Junts recupere en algún momento ese espíritu" que había caracterizado a la antigua Convergència, que buscaba un espacio de "centralidad" y ocupaba el de "centroderecha, con posiciones basadas en el 'seny' catalán, en la sensatez", y no en la "confrontación".

Ejercer una "oposición seria, rigurosa, capaz de hacer avanzar el país con propuestas", según Moret, ayudaría a Junts a "frenar el avance de Aliança Catalana". EFE

(foto) (video)

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EFE

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