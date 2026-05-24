El protagonista de la última jornada: Dani Carvajal, leyenda

Santiago Aparicio

Mdrid, 24 may (EFE).- El niño que puso la primera piedra en la ciudad deportiva de Valdebebas, al lado de Alfredo DiStefano, se ha convertido en una imagen icónica en la historia del Real Madrid y en el corazón de Dani Carvajal que este fin de semana dijo adiós como futbolista de la entidad blanca convertido en leyenda.

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Uno de los mejores laterales derechos del mundo, al menos en los tiempos recientes, echó el cierre a su andadura por el Real Madrid. Oriente Medio espera al capitán madridista, un fútbol menor, un retiro sosegado en lo competitivo y bien pagado en lo profesional.

Tiene 34 años este futbolista que colocó hace veintidós, con doce, la primera piedra de la ciudad Deportiva. No es excesivamente veterano el lateral que ha tenido un adiós como nunca imaginó, lastrado por las lesiones, especialmente la última, fuera del Mundial 2026 al que confiaba en llegar y con una aportación residual en el equipo. Han sido las dolencias, numerosas y extremadamente inoportunas en su caso, las que han frustrado a Carvajal, uno de los elegidos con seis títulos de la Liga de Campeones en su historial. Y en todas, como titular.

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Con veintisiete títulos en las trece temporadas en las que ha formado parte de la primera plantilla presume de, además de las seis champions, otros tantos Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

La Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones del 2023 son los premios conseguidos con la selección.

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El fútbol se rindió a los méritos de Dani Carvajal que fue sustituido en el tramo final del partido ante el Athletic, en el Santiago Bernabéu, su estadio de toda la vida, entregado a su rendimiento y su condición de capitán. Se marchó ovacionado, entre el pasillo formado por los jugadores del Real Madrid y también los del Athletic. Tras dar el brazalete, tras otorgar el testigo, al uruguayo Federico Valverde, el próximo capitán.

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.

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“Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales y los del pasado. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que levantarse, como dice nuestra historia”, continuó.

“Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, por ir a los partidos con frío, lluvia y nieve. Habéis puesto todo de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad. Y también a mi mujer a mis hijos”, añadió.

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“Gracias por las remontadas imposibles, por estar aquí en las buenas y en las malas. Hay trayectorias de jugadores que la definen sus éxitos, pero hay otras que la definen por cuándo pueden calar en la gente. Yo solo quiero que el día de mañana, cuando me recordéis, lo hagáis con orgullo y con la sensación de que entregué todo por esta camiseta”, concluyó.

El gol de cabeza en la final del 2024, la última Liga de Campeones que ha logrado el Real Madrid, que abrió el camino del triunfo en la final disputada contra el Borussia Dortmund premiaron el esfuerzo de un jugador que se supo adaptar a los nuevos tiempos y que dijo adiós en la última jornada. EFE

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