El PP catalán activa su congreso para dar el "empujón" que lleve a Feijóo a la Moncloa

Barcelona, 24 may (EFE).- El PP catalán (PPC) ha convocado formalmente este domingo su 16º congreso, que se celebrará el 27 de junio, y que el partido enfoca con el objetivo de fortalecer su proyecto en Cataluña y poder dar "el empujón definitivo" que lleve a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

Así lo han expresado en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PPC el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que en el cónclave, que llevaba pendiente desde 2022, optará a la reelección y cuenta con el apoyo de la dirección nacional, después de resolver las tensiones que tuvo con Génova.

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"Desde Cataluña vamos a construir el cambio político de España para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles. Para ello es necesario un partido organizado, engrasado, fuerte territorialmente, sólido y optimista", ha enfatizado Fernández.

Tras superar una "situación muy complicada", en la que se hablaba de la "desaparición" del PP catalán cuando obtuvo solo tres diputados en el Parlamento de Cataluña, Fernández ha hecho énfasis en el crecimiento de las últimas elecciones autonómicas, en las que lograron 15 escaños y ha llamado a dar un nuevo salto adelante.

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Según el dirigente del PPC, este congreso tendrá un doble objetivo: construir una alternativa al nacionalismo y a la izquierda en Cataluña y "dar el empujón definitivo al cambio político en España".

En esta línea, Tellado ha remarcado que cuando el PP ha llegado a la Moncloa ha sido "siempre acompañado de excelentes resultados del PP de Cataluña" y ha hecho énfasis en la necesidad de subir en escaños en las próximas elecciones generales.

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El secretario general del PP ha asegurado que llegan a este congreso de los populares catalanes "con una exhibición de unidad": "El PP de Cataluña demuestra hoy que es una piña".

Superadas las tensiones entre Génova y Fernández, que hicieron que en 2024 la dirección nacional sopesara buscarle un relevo como cabeza de lista, ha animado al líder del PPC a presentarse a la reelección.

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"Quiero animarte a presentarte a la reelección, si te sientes con fuerza, con la ilusión y con el liderazgo necesario para hacerlo, yo te pido que te presentes a este congreso que hoy convocamos", ha señalado.

A su vez, ha pedido que de este congreso salga "un nuevo equipo, mucho más joven que el actual, cohesionado, fuerte, abierto y muy trabajador, porque los retos que hay por delante así lo van a exigir".

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Los candidatos a la presidencia del PPC podrán presentar su candidatura hasta el 1 de junio y deberán contar con el aval de, al menos, 300 afiliados. EFE

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