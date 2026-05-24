El PP afirma que todo el Gobierno está "bajo sospecha" por el caso Plus Ultra

Barcelona, 24 may (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que todo el Gobierno está "bajo sospecha" por el caso Plus Ultra: "Zapatero no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros".

En una intervención en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña, Tellado ha enfatizado que este caso, en el que está investigado el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, es "el mayor escándalo que ha vivido nunca la política" en España.

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Según el dirigente popular "falta una parte de la película por conocer", relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: "¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?".

"¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", ha subrayado Tellado, que ha sostenido que "todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha". EFE

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