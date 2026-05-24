El Olympiacos bate al Real Madrid 92-85 en la final y vuelve a reinar en Europa

Atenas, 24 may (EFE).- El Olympiacos se proclamó este domingo campeón de la Euroliga tras derrotar al Real Madrid por 92-85 en la final disputada en el Telekom Center de Atenas.
Se trata del cuarto título del equipo griego en la máxima competición continental tras los logrados en 1997, 2012 y 2013. EFE
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