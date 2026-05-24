El Mamelodi sudafricano gana su segunda Champions de África 10 después de la primera

Redacción Deportes, 24 may (EFE).- El Mamelodi Sundowns sudafricano ganó este domingo su segunda Liga de Campeones de África diez después de la primera tras empatar 1-1 en el campo de FAR Rabat marroquí para hacer valer el 1-0 logrado hace una semana en Pretoria en el duelo de ida de la final.

Después de caer ante el Pyramids egipcio en la final del año pasado, el equipo sudafricano se tomó la revancha tras resistir al FAR Rabat en el estadio Prince Moulay Abdallah. El portero del Mamelodi Sundowns Ronwen Williams fue el héroe de su equipo al detener en el minuto 75 un penalti.

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Williams había encajado un penalti antes, cuando Mohamed Hrimat acertó en su mano a mano en el m.40 para igualar el marcador global entre ambos equipos. La ventaja marroquí duró poco, ya que Teboho Mokoena empató para los Sundowns justo antes del descanso (52+). A un cuarto de hora del final Ronwen Williams se vistió de héroe para allanar el camino hacia el título de su equipo.

Este título pone fin a diez años de espera para el Mamelodi Sundowns, cuya última y única victoria en la Champions africana se remontaba a 2016. El club de Pretoria venció entonces al Zamalek egipcio por un global de 4-1. EFE

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