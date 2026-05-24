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El Jimbee perdió sus tres finales de Copa del Rey tras ganar dos Ligas y tres Supercopas

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Cartagena, 24 may (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida perdió su tercera final de la Copa del Rey, un torneo que jamás conquistó y que ya no ganará y es que, tras haber celebrado 16 ediciones, deja de disputarse al fusionarse con la Copa de España ya a partir de la próxima temporada.

El equipo entrenado por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" perdió por 3-5 ante el Jaén Paraíso Interior topándose con Carlos Espindola y los goles del italo brasileño Gabriel Motta y el tailandés Muhammad Osamanmusa, que volteaban el marcador y ponían el 2-1, y el del hispano brasileño Francisco Tomaz, que era el 3-2, no bastaron en el pabellón Multiusos de Cáceres.

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Los de la ciudad portuaria, que llegaron a esta final después de haber superado en las semifinales de esta Final a Cuatro al Viña Albali Valdepeñas, al que se impuso por 5-2 el sábado, falló en la pelea definitiva por el título.

Es lo mismo que le sucedió en 2023 cuando cayó por 3-4 en la prórroga ante el Fútbol Club Barcelona en la localidad malagueña de Antequera y en 2024 perdiendo por penaltis (5-4) tras un 3-3 frente al Real Betis Futsal en Sevilla.

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Se da la circunstancia de que el Jimbee es el vigente campeón de la Liga en la Primera División de fútbol sala, un trofeo que conquistó tanto en 2024 como en 2025, y también de la Supercopa, que se llevó en sus tres últimas participaciones (2024, 2025 y 2026) pero las Copas no son lo suyo y la prueba de ello es que no levantó ni la de España ni la del Rey, aunque en esta sí que llegó a tres de las cuatro últimas ediciones celebradas. EFE

Ij/asc

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