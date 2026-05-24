El Gobierno niega que el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas interviniera en el préstamo a Plus Ultra

El Gobierno ha negado que el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, Julián Mateos, interviniera en la concesión del préstamo a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021.

Así lo han trasladado fuentes de Moncloa, que además han recalcado que el puesto se creó en agosto de 2021 y que la persona nombrada para el cargo no trabajaba anteriormente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Por lo tanto, no tuvo ninguna intervención en el préstamo concedido a Plus Ultra", han zanjado.

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Responden así al informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020 entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

Según apunta la UDEF, en julio de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía el bloqueo de los 34 millones de la ayuda a la compañía y el rescate se completó apenas un mes después.

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Pasada una semana de esto, el amigo de Zapatero --Julio Martínez Martínez-- envió una noticia en la que "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas", el órgano de la SEPI que se encargó de gestionar el rescate, señala.

"Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Reyes le pregunta a Martínez Martínez si lo conoce y en el siguiente mensaje Reyes dice: '10k done'. Lo anterior pone de manifiesto, la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros", concluye la Policía.

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