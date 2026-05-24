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El Estadio de Vallecas contará con pantallas gigantes para la final de Liga Conferencia

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Madrid, 24 may (EFE).- El Estadio de Vallecas contará con pantallas gigantes para que los aficionados del Rayo Vallecano que quieran puedan acudir a ver el miércoles 27 de mayo la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés.

"La final, sea cual sea el resultado, entrará en los anales de la historia del deporte por la excepcionalidad y grandiosidad de ver a un equipo de la humildad como el Rayo Vallecano de Madrid disputando una final europea", informa el club madrileño en su comunicado.

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Por este motivo, el Rayo Vallecano, en colaboración con la Comunidad de Madrid, colocará pantallas en el Estadio de Vallecas para que se pueda ver el partido.

El club ofrecerá las entradas a cinco euros para el público general que quiera vivir este gran momento en el campo. La entrada no está incluida en el abono y la venta se realizará de forma progresiva y sectorizada, en función de la demanda y de criterios de seguridad y control de aforo.

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Las entradas se empezarán a vender en taquilla el lunes 25 de mayo de 15:00 a 21:00 horas, el martes de 11:00 a 21:00 y el miércoles desde las 11:00 hasta el inicio del partido a las 21:00. EFE

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