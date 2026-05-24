Espana agencias

El Espanyol despide una 2025-2026 agridulce tras acariciar Europa y sufrir por el descenso

Guardar
Google icon

Barcelona, 24 may (EFE).- El Espanyol despide la temporada 2025-2026 en un undécimo puesto agridulce tras instalarse en la zona europea de la clasificación en la primera vuelta, pero acercarse peligrosamente hacia la zona de descenso a partir de enero de 2026, encadenando 18 partidos sin ganar.

El cuadro blanquiazul amarró la permanencia matemática con dos triunfos seguidos cuando más los necesitaba, frente al Athletic (2-0) y Osasuna (1-2) en la antepenúltima y penúltima jornadas. Y pudo soñar, remotamente, con llegar a la Liga de la Conferencia de la UEFA, en el último partido frente a la Real Sociedad (1-1).

PUBLICIDAD

La campaña de los periquitos ha quedado indudablemente marcada por su irregularidad y por la diferencia entre la primera y la segunda vuelta. El vestuario catalán aseguró que sufrió un bloqueo que lastró su fútbol, algo que dejó atrás en el tramo clave del curso. Sea como sea, la meta era seguir en Primera y lo ha logrado.

En cuanto a nombres propios, han destacado, entre otros, las paradas del portero serbio Dmitrovic, la seguridad atrás del central uruguayo Cabrera, el brillo y los seis goles del lateral Carlos Romero, el liderazgo del medio Edu Expósito y los tantos de los atacantes Pere Milla (7), Roberto (7) y Kike García (8).

PUBLICIDAD

Por otra parte, el capitán Javi Puado apenas ha podido disputar diez partidos. En enero de 2026, el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. Antes, ya ha había estado tres meses de baja por una entorsis en la misma articulación. Ha sido una ausencia sensible.

El entrenador, Manolo González, ha sido otro de los claros protagonistas. El técnico ha contado con el apoyo del vestuario, que ha creído en su proyecto incluso cuando la dinámica del equipo era especialmente negativa. Ha evidenciado en numerosas ocasiones su compromiso y pasión por los colores periquitos.

En el plano institucional, el Espanyol también ha vivido una temporada agitada. El movimiento más importante fue la compra del club, oficializada en octubre, por parte del empresario estadounidense Alan Pace por 130 millones de euros. Acababa así la era Chen Yansheng en el club blanquiazul, de casi diez años.

En el tramo final de esta temporada, la entidad también ha anunciado la incorporación de Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo. Este martes, el nuevo dirigente ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará sus líneas maestras de su proyecto.

En este sentido, la continuidad del entrenador Manolo González al frente del proyecto no ha sido oficializada, aunque todo apunta a que seguirá la próxima campaña. Por su parte, el futuro del director deportivo, Fran Garagarza, tampoco está claro. Sufrió un infarto en noviembre y sigue de baja.

El club catalán ha insistido en la necesidad de dar pasos sólidos y crecer con estabilidad en el futuro. La permanencia debe ser la base de una mejoría constante. La campaña 2026-2027, con un Alan Pace ya instalado y con Monchi en los despachos, promete iniciar un nuevo ciclo. EFE

dpb/vmc/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cientos de zamoranos reclaman un tren madrugador y la mejora de los servicios ferroviarios

Infobae

Redondo alaba la labor del Museo de los Cuentos para visibilizar a las mujeres en el arte

Infobae

Un éxcel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra

Infobae

Alejandro Fernández (PP) llama a "construir desde Cataluña el cambio político en España"

Alejandro Fernández (PP) llama a "construir desde Cataluña el cambio político en España"

Jimena Blanco Hortiguera vuelve a la selección tras más de un año lesionada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unos contactos “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos