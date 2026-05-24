El Espanyol despide una 2025-2026 agridulce tras acariciar Europa y sufrir por el descenso

Barcelona, 24 may (EFE).- El Espanyol despide la temporada 2025-2026 en un undécimo puesto agridulce tras instalarse en la zona europea de la clasificación en la primera vuelta, pero acercarse peligrosamente hacia la zona de descenso a partir de enero de 2026, encadenando 18 partidos sin ganar.

El cuadro blanquiazul amarró la permanencia matemática con dos triunfos seguidos cuando más los necesitaba, frente al Athletic (2-0) y Osasuna (1-2) en la antepenúltima y penúltima jornadas. Y pudo soñar, remotamente, con llegar a la Liga de la Conferencia de la UEFA, en el último partido frente a la Real Sociedad (1-1).

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La campaña de los periquitos ha quedado indudablemente marcada por su irregularidad y por la diferencia entre la primera y la segunda vuelta. El vestuario catalán aseguró que sufrió un bloqueo que lastró su fútbol, algo que dejó atrás en el tramo clave del curso. Sea como sea, la meta era seguir en Primera y lo ha logrado.

En cuanto a nombres propios, han destacado, entre otros, las paradas del portero serbio Dmitrovic, la seguridad atrás del central uruguayo Cabrera, el brillo y los seis goles del lateral Carlos Romero, el liderazgo del medio Edu Expósito y los tantos de los atacantes Pere Milla (7), Roberto (7) y Kike García (8).

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Por otra parte, el capitán Javi Puado apenas ha podido disputar diez partidos. En enero de 2026, el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. Antes, ya ha había estado tres meses de baja por una entorsis en la misma articulación. Ha sido una ausencia sensible.

El entrenador, Manolo González, ha sido otro de los claros protagonistas. El técnico ha contado con el apoyo del vestuario, que ha creído en su proyecto incluso cuando la dinámica del equipo era especialmente negativa. Ha evidenciado en numerosas ocasiones su compromiso y pasión por los colores periquitos.

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En el plano institucional, el Espanyol también ha vivido una temporada agitada. El movimiento más importante fue la compra del club, oficializada en octubre, por parte del empresario estadounidense Alan Pace por 130 millones de euros. Acababa así la era Chen Yansheng en el club blanquiazul, de casi diez años.

En el tramo final de esta temporada, la entidad también ha anunciado la incorporación de Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo. Este martes, el nuevo dirigente ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará sus líneas maestras de su proyecto.

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En este sentido, la continuidad del entrenador Manolo González al frente del proyecto no ha sido oficializada, aunque todo apunta a que seguirá la próxima campaña. Por su parte, el futuro del director deportivo, Fran Garagarza, tampoco está claro. Sufrió un infarto en noviembre y sigue de baja.

El club catalán ha insistido en la necesidad de dar pasos sólidos y crecer con estabilidad en el futuro. La permanencia debe ser la base de una mejoría constante. La campaña 2026-2027, con un Alan Pace ya instalado y con Monchi en los despachos, promete iniciar un nuevo ciclo. EFE

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