El equipo masculino de recurvo se cuelga la plata en Antalya

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El equipo español, formado por Andrés Temiño, Pablo Acha y Diego Conde, logró la medalla de plata en los Europeos de tiro con arco que acaban este domingo en Antalya (Turquía) al caer en la final ante los alemanes Mathias Kramer, Jonathan Vetter y Moritz Wieser por un ajustado 4-5.

El trío español estuvo a un paso de la victoria tras comenzar ganando las dos primeras tandas por 55-52 y 56-55, pero los alemanes se rehicieron, ganaron las dos siguientes por 52-56, 56-57 y el desempate por 24-26.

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España, que obtuvo el sexto puesto tras la ronda de clasificación, superó previamente a Gran Bretaña (6-2), Italia (5-3) y Turquía (5-1), mientras que Alemania se deshizo de Georgia (6-2), Polonia (6-2) y Francia (6-2).

También este domingo Elía Canales disputará ante la rusa Nurinisso Makhmudova la final de recurvo individual y junto a Temiño luchará ante los germanos Katharina Bauer y Wieser por el bronce en la modalidad de equipos mixtos. EFE

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