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El Elche logra su mejor puntuación histórica en Primera División

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Elche (Alicante), 24 may (EFE).- El Elche, tras su empate ante el Girona (1-1), ha alcanzado los 43 puntos, lo que supone su mejor registro histórico en Primera División.

El conjunto ilicitano tenía hasta ahora su anterior mejor puntuación en los 42 puntos logrados en la temporada 2021-2022, con Francisco Rodríguez en el banquillo, campaña en la que consiguió una plácida permanencia.

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En la época dorada del club, durante la década de los 60, el Elche firmó temporadas con más victorias, aunque con menor puntuación, ya que la competición contaba con menos equipos y los triunfos otorgaban entonces dos puntos en lugar de tres, como sucede actualmente.

Los 43 puntos de la presente temporada, además suficientes para asegurar la permanencia, se han cimentado en el rendimiento como local, ya que el Elche sumó 35 puntos en el Martínez Valero y únicamente ocho como visitante.

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El récord de puntos supone el tercer gran éxito del técnico del Elche, Eder Sarabia, desde su llegada al club, tras conseguir el ascenso a Primera División y la permanencia en la máxima categoría en sus dos campañas al frente del equipo. EFE

pvb sm/cmm

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EFE

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