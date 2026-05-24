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El consejero de Seguridad asume la "responsabilidad en primera persona" por lo sucedido en el aeropuerto de Bilbao

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El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado "las cargas y las situaciones" que se produjeron este pasado sábado en el aeropuerto de Loiu, durante el recibimiento a miembros de la Flotilla, cuya responsabilidad ha dicho asumir "en primera persona". Asimismo, ha admitido que "ese no es el modo de resolver los conflictos" y que le "preocupan esas imágenes" que se han difundido, además de criticar los comportamientos de "pura provocación" que se produjeron por parte de "algunas personas".

Zupiria se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Durango, tras los incidentes registrados este pasado sábado en el aeropuerto de Loiu durante la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla y en los que cuatro personas fueron detenidas por desobediencia, grave resistencia y atentado a agente de la autoridad.

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El consejero de Seguridad ha destacado que la jornada de este sábado fue "un día complicado para la seguridad en Euskadi", debido a que coincidían las finales europeas de rugby en Bilbao, una manifestación contra la construcción de grandes infraestructuras y el recibimiento al Alavés en Vitoria, además del recibimiento en el aeropuerto de Bilbao.

Según ha precisado, en la terminal de Loiu, "se trataba en primer lugar de garantizar que las personas que llegaban pudieran recibir el saludo de quienes les esperaban y se trataba también de que las personas que estaban abandonando el aeropuerto pudieran hacerlo con normalidad", si bien, "vistas las imágenes", cree "evidente" que no se consiguió "ni lo uno ni lo otro".

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Zupiria ha lamentado "lo que sucedió ayer y, además, por partida doble". "Lamento los sucesos, las cargas y las situaciones que se produjeron, y lo lamento especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenía que haber desarrollado aquella situación", ha señalado, precisando que los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto y con los representantes de las personas que se habían concentrado y, por lo tanto, "no tenía que haber sucedido lo que sucedió".

Así, ha lamentado que "lo cierto es que, como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general".

En todo caso, ha apuntado que, a su entender, "no es ese el modo de resolver los conflictos" y que también lo sucedido "una vez más denota que algunas situaciones no las sabemos gestionar todos y todas con normalidad".

EN PRIMERA PERSONA

Zupiria ha asegurado que, como responsable del Departamento de Seguridad, asume "en primera persona la responsabilidad de lo que sucedi ayer en Loiu, la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en esos incidentes se ajustó a lo que establecen las directivas que están en vigor para marcar cuál debe ser el comportamiento de la Ertzaitza, y también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación de ayer".

Así, ha insistido en que la situación "no se debía haber producido" y "los responsables de estos asuntos deben analizar si la Ertzaintza se ajustó a las directrices que están en vigor", pero también "hay que analizar algunos comportamientos que se dieron en la zona de salida del aeropuerto, que tienen mucho de provocación". Según ha indicado, algunos pueden calificarse de "pura provocación".

Preguntado por la imagen que se ha trasladado de la Ertzaintza, ha remarcado que la policía vasca es "una de las instituciones de autogobierno que mayor confianza genera en la sociedad vasca" y ha admitido que le preocupa que "nuestro país y nuestra policía aparezcan vinculadas a las situaciones que se vivieron ayer".

"Porque --ha añadido--, además soy consciente de que tratamos un asunto que ha generado mucha sensibilidad en toda Europa y especialmente en Euskadi, como es la causa del pueblo palestino. Y por lo tanto me preocupan esas imágenes".

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EuropaPress

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