El amarillo de Álex Palou domina el Indianápolis Motor Speedway

Andrea Montolivo

Indianápolis (EE.UU.), 24 may (EFE).- En cada rincón del Indianápolis Motor Speedway hay carteles que dan la bienvenida a la 'capital mundial de las carreras de automovilismo', pero este año están acompañados por decenas de pancartas amarillas con la imagen del español Álex Palou, el vigente campeón y dueño de la 'pole' en la edición de este domingo.

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Uno de los privilegios dedicados al ganador de las 500 Millas es tener su imagen en la entrada de la carrera del año siguiente y el rostro esculpido en el trofeo. Palou se ganó este derecho el año pasado, cuando hizo historia al convertirse en el primer español en triunfar en la Indy500.

Así, miles de aficionados acudieron este domingo al circuito llevando colgada en su pecho la entrada con la imagen de Álex Palou en el escalón más alto del podio celebrando su victoria.

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"Es increíble todas las cosas que vienen, la entrada con tu cara, con ese momento de la victoria. Aquí en el circuito cuando entras hay un gran panel, un gran 'banner' con mi cara, con una foto de la victoria, y digamos que hemos estado todo el año celebrando, haciendo eventos, hablando sobre la victoria, y normalmente eso nunca pasa", afirmó Palou el pasado jueves en una entrevista con EFE.

"Así que nada, increíble que hayamos tenido la oportunidad de ganar y ojalá tengamos otra oportunidad", añadió.

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Se esperaban cerca de 350.000 personas en el oval de Indianápolis para la 110 edición de las 500 Millas y muchos acudieron al circuito llevando camisetas de sus pilotos favoritos.

Se vieron familias con camisetas amarillas del equipo Chip Ganassi con el número 10 de Palou, pero también muchas de color naranja, del Arrow McLaren, con el nombre del mexicano Pato O'Ward.

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La edición de este año contó con la estrella de las Indiana Fever de la WNBA Caitlin Clark, que realizó el tradicional anuncio 'Drivers, to your cars' (¡Pilotos, a sus autos!).

A la hora del arranque de la carrera, en torno a las 12.45 locales, había 22 grados Celsius en Indianápolis y cielo nublado. EFE

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