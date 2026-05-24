'Dormir' a la ballena Timmy hubiera sido lo mejor y lo más "humanitario", defiende experto

Madrid, 24 may (EFE).- A Timmy, la ballena jorobada que quedó varada en la costa alemana antes de morir en aguas danesas, hubiera sido más "humanitario" 'dormirla', sostiene en una entrevista con EFE el experto español en cetáceos Antonio Fernández, quien además explica que la contaminación acústica estresa a estos animales hasta provocarles la muerte.

Timmy había quedado atrapada en la costa del Báltico alemana y, después de varios intentos de rescate, las autoridades germanas optaron por dejar morir al cetáceo.

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Sin embargo, una mediática iniciativa privada lanzó un nueva posibilidad de recuperar al animal, transportado por aguas danesas hasta ser liberado en el mar del Norte pese a la negativa científica.

"En muchos casos es mucho mejor y más humano 'dormir' al animal. La decisión que había que tomar inicialmente, por dura que fuera, creo que tenía que haber sido 'dormir' al animal. Hubiese sido mucho más humanitario que todo ese proceso", opina Fernández, veterinario miembro del comité de expertos en varamientos de cetáceos de la Comisión Ballenera Internacional y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Ahora, incluso, existe la hipótesis de realizar una autopsia a la ballena, que "sería lo único que puede definir qué tenía el animal o de qué murió, con patólogos y especialistas que determinen si incluso sufrió lesiones derivadas del transporte que hicieron".

No es la primera vez que un cetáceo queda atrapado en Europa: en 2002, catorce cetáceos -zifios- acabaron en las costas de Fuerteventura y once de ellos fallecieron a causa del sonar utilizado en unas maniobras militares.

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"Nos pidieron que investigáramos de que se morían y demostramos que los sonares antisubmarinos los indujo al pánico que hizo que rompieran su fisiología, su perfil de buceo", detalla Fernández, también director del Centro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) para la Sanidad de los Mamíferos Marinos.

La contaminación acústica aumenta con el paso de los años y eso perjudica a este grupo de mamíferos que se comunica, alimenta y reproduce gracias al sonido.

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"Estos animales tienen un biosonar. Se alimentan utilizando el sonido, porque así identifican las presas, las aturden y las comen. Lo necesitan hasta para reproducirse porque si no se comunican, no pueden hacerlo. Si se mete ruido se empieza a distorsionar completamente su vida", apunta.

Pero no solo es el sonido. El agua aumenta de temperatura y eso confunde a los cetáceos -y sus presas- y les obliga a migrar hacia otro tipo de aguas en las que se cruzan con especies que nunca han visto, contrayendo enfermedades que también provocan su muerte.

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"Antes el hielo separaba comunidades de cetáceos pero ya no. Se encuentran, se mezclan y contraen cualquier enfermedad", ejemplifica.

Los vertidos químicos o los microplásticos que llega al mar también impactan en la fauna marina.

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"El uso del océano, cada vez más para el transporte, para instalar cables, el gas o el petróleo... los barcos que van a mayor velocidad y pueden impactar contra los grandes cetáceos... todas esas actividades humanas tienen un efecto claramente lesivo para la fauna marina", concluye. EFE