Diego López sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior

Valencia, 24 may (EFE).- El delantero del Valencia Diego López, que tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona disputado este sábado, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según informó este domingo el club en un comunicado.

El Valencia añadió que en las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador asturiano que determinará el tiempo exacto de recuperación.

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La grave lesión del jugador le impedirá estar disponible con vistas al inicio de la próxima temporada y, dependiendo de la evolución, podría no volver a jugar en lo que resta de año. EFE