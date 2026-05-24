Descartada una lesión ósea en Rubén García

Pamplona, 24 may (EFE).- Los facultativos han descartado que haya lesión ósea en el tobillo derecho del jugador de Osasuna Rubén García, quien tuvo que retirarse en el partido de ayer en Getafe, correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), afectado por una torsión en su tobillo derecho.

Las pruebas efectuadas ayer en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid descartaron lesión ósea y la próxima semana se llevarán a cabo nuevas pruebas de imagen para completar el estudio y determinar el alcance de la lesión, según informó este domingo el club.

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Rubén García se lesionó en el minuto 68 de partido, al que se había incorporado sólo minutos antes para trabajar en la banda derecha. EFE