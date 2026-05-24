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Declarado un segundo incendio forestal en esta tarde en Almonte (Huelva)

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Huelva, 24 may (EFE).- El Plan Infoca ha ampliado los medios que trabajan en el segundo incendio declarado esta tarde en el término municipal de Almonte (Huelva), concretamente en el paraje Marismillas, que venía a sumarse al que se ha producido en el paraje Corral de Félix, ya extinguido.

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Según ha informado el Plan Infoca, la evolución de las llamas, originadas a las 18:05 horas, ha motivado que a los tres medios aéreos enviados incialmente: un helicóptero pesado, un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra, se han sumado seis más: dos helicópteros -uno del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), un helicóptero semipesado, uno ligero, un avión de carga en tierra y uno de coordinación.

Por tierra, el número de Brigadas de Incendios Forestales (BRICA) ha pasado de dos a cuatro, y con junto a ellas trabajan dos técnicos de Operaciones y dos agentes de Medio Ambiente.

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El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado, a través de redes sociales, que está haciendo seguimiento al este incendio.

En cuanto, al primer incendio, el del paraje Corral Félix que se inició a las 13:05 horas, han indicado que ha quedado extinguido a las 20:30 horas. EFE

lra/amd

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