Deck: "Hemos dado el máximo y ahora nos queda pensar en lo que viene"

Atenas, 24 may (EFE).- Gabriel Deck, internacional argentino del Real Madrid, destacó que su equipo dio el "máximo" y se vació durante los cuarenta minutos de la final de la Euroliga que perdió contra el Olympiacos y se mostró "orgulloso y contento" por el esfuerzo de sus compañeros, que tuvieron opciones de triunfo hasta el último instante.

"Es una pena, sabíamos que iba a ser un partido duro pero hemos luchado hasta el final, hemos dado el ciento por ciento y ahora toca recuperarse. Obviamente que esto duele muchísimo pero nos queda la Liga todavía por delante". dijo en zona mixta.

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Explicó que, tras muchos minutos dominando el marcador, vieron posible el triunfo. "Hemos estado en el partido durante mucho tiempo y se nos ha escapado al final, pero hemos peleado hasta que hemos podido", destacó.

"El equipo se ha dejado todo, nos hemos vaciado durante cuarenta minutos así que nos vamos orgullosos. Obviamente duele porque queríamos llevar la Copa a nuestra afición pero hay que seguir porque nos queda camino todavía", concluyó el jugador madridista. EFE

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