De Sevilla a València: la larga noche de fiesta que merece la permanencia del Levante

Valencia, 24 may (EFE).- La afición, el cuerpo técnico, la directiva y la afición del Levante celebraron por todo lo alto la permanencia del equipo en Primera División tras una remontada inverosímil y que se certificó pese a la derrota ante el Real Betis (2-1) en Sevilla.

Precisamente en la ciudad andaluza comenzó una fiesta que se alargó en la madrugada del sábado al domingo y que se completó en València, primero con los hinchas y luego de forma más privada.

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Ya segundos antes de que el colegiado del partido pitara el final del choque, los futbolistas suplentes, los no convocados y toda la expedición y los aficionados del Levante presentes en La Cartuja comenzaron a celebrar la salvación gracias a que el resto de resultados de la jornada eran favorables.

El éxtasis llegó con el final del partido. Los futbolistas del Levante se abrazaron, saltaron y liberaron toda la tensión acumulada durante la temporada.

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Dos fueron los protagonistas de la celebración sobre el terreno de juego, ya que todos los compañeros buscaron primero a Carlos Espí, máximo goleador del equipo con once tantos, y luego al entrenador Luís Castro, al que mantearon sobre el césped.

La alegría se desbordó en la grada visitante de La Cartuja, donde más de mil seguidores del Levante acudieron convencidos de la salvación. Habían teñido de color azulgrana las calles de Sevilla pese a los 37 grados que marcaban los termómetros de la capital sevillana y se les escuchó animar a los suyos pese a que estaban ubicados en la parte alta del estadio.

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Las lágrimas inundaron el palco de autoridades de La Cartuja. Mucha era la presión para el propietario del club, Pepe Danvila, que se abrazó con su entorno más cercano en el palco. Allí estaban, entre otros, el presidente del Levante, Pablo Sánchez, el consejero Braulio Pastor o el presidente de honor, Paco Fenollosa.

Los futbolistas continuaron la celebración con sus familiares en la parte baja de la tribuna central de La Cartuja, siguieron en el vestuario y ya no pararon en toda la noche. El autobús con destino al aeropuerto de Sevilla o el avión de vuelta a València, ya con algunos familiares como acompañantes, sirvieron de improvisado escenario para festejar la celebración de una permanencia muy sufrida.

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Los aficionados emprendieron eufóricos el viaje a València. Varios autocares y un tren trajeron de vuelta a casa a los aficionados del Levante, aunque algunos siguieron de fiesta por las calles de Sevilla. Otros, varios centenares, esperaron al equipo en el aeropuerto de Manises (Valencia) pasadas las dos y media de la madrugada para felicitarles por seguir un año más en Primera División.

La fiesta siguió ya en València de forma más íntima para la plantilla, tal y como han publicado algunos jugadores del Levante en sus redes sociales. El equipo está ya de vacaciones y el cierre de temporada ha sido el soñado para todos los estamentos del club valenciano. EFE

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