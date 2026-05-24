Davidovic con sufrimiento, Bassols con carácter

Luis Miguel Pascual

París, 24 may (EFE).- Alejandro Davidovich, el español mejor clasificado de esta edición de Roland Garros, firmó con mucho sufrimiento la única victoria española junto con la de Marina Bassols, mientras que cayeron Pablo Llamas, Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva, que competía por España por primera vez tres días después de haber obtenido la nacionalidad.

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A la espera de que el lunes entren en juego los veteranos Pablo Carreño y Roberto Bautista, pero también Jauma Munar, Daniel Mérida y, sobre todo, Rafael Jódar, que ha levantado muchas expectativas, la victoria de Davidovich dejó algunas dudas.

El favorito 21 necesitó de cinco sets y más de cuatro horas de partido para acabar al veterano bosnio Damri Dzuhmur, 87 del mundo a sus 34 años, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, en un partido en el que el calor hizo mella en el español, que no atraviesa su mejor momento de forma.

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"No me he encontrado bien físicamente, estaba pasándolo muy mal por el calor, había momentos en los que no se podía ni respirar, que suma ya once triunfos en partidos a cinco sets en los últimos seis años, en los que ha disputado 19.

Algo que no le hace sentir particularmente orgulloso pero que demuestra su obstinación, aunque el español matizó que no llega con buenas sensaciones a esta edición del Grand Slam parisiense.

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"No veo una expectativa buena, no he jugado casi partidos en tierra, lo que se vaya dando lo aceptaré. Me podía haber ido a casa en primera ronda y lo habría aceptado, no pienso en mis opciones este año", aseguró.

Su próximo rival será el argentino Thiago Tirante, verdugo del español Pablo Llamas (6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0), contra quien se espera otra dura batalla.

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"Es un jugador muy de tierra, pero tengo dos días para recuperar y aunque estoy cansado creo que será suficiente para estar otra vez al cien por cien", dijo

Llamas opuso resistencia, pero en al jugador procedente de la fase previa le faltó algo de fuerza para imponerse a un rival que asienta su tenis en su servicio, algo poco habitual entre los argentinos.

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Bassols, que también había superado la fase previa, se mostró muy superior en su duelo a la colombiana Emilian Arango, 94 del ránking, para firmar su primera victoria en un Grand Slam, en su segunda participación tras el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Muy consistente, la española de 26 años encadenó una cuarta victoria desde que llegó a París y ahora apunta a la tercera ronda, que alcanzará si supera a una de las estrellas del circuito, la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, que venció a la francesa Fiona Ferro, invitada por los organizadores, 6-3 y 6-3.

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Entrenada por Conchita Martínez, Andreeva será una dura adversaria, que suma ya doce triunfos en Roland Garros, donde hace dos años alcanzó las semifinales.

La victoria de Bassols fue la única noticia positiva del cuadro femenino, donde Sara Sorribes perdió de entrada ante la alemana Tamara Korpatsch, 6-4, 6-2.

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Tampoco ganó Selekhmeteva, que debutaba como española y que fue derrotada por la ucraniana Marta Kostyuk, 15 favorita y reciente ganadora del torneo de Madrid. EFE